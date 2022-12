22. Dezember: Gewinne jetzt den VC100 Akkustaubsauger von Vorwerk!﻿

Heute verbirgt sich hinter dem VIENNA.at-Adventkalenderkästchen ein VC100 Akkustaubsauger von Vorwerk.

Deshalb ist der VC100 gerade zu Weihnachten ein äußerst praktischer Helfer, der in keinem Haushalt fehlen sollte. Dank zwei leistungsstarken Saugstufen und optimierter Saugleistung reinigt der praktische Handstaubsauger sämtliche Oberflächen schnell und effektiv. Sein Können beweist er auch an fast überall in den eigenen vier Wänden und geht helfend zur Hand – nämlich überall dort, wo loser Schmutz, Krümel und Grobstaub schnell und unkompliziert beseitigt werden soll.