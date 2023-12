2. Dezember: CEWE Gutschein im Wert von 50 Euro gewinnen

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und damit füllt sich auch die Fotogalerie am Smartphone immer mehr. Ob gemeinsame Abende mit Freunden, Städtetrips zu zweit oder Familienfeiern zu besonderen Anlässen – all die großen und kleinen Erlebnisse des Jahres sind es wert, festgehalten zu werden. Mit dem als Jahrbuch gestaltbaren CEWE FOTOBUCH lassen sich besondere Augenblicke liebevoll in Szene setzen und als ganz persönliches Präsent verschenken. Wir verlosen heute im VIENNA.at-Adventkalender einen Gutschein für ein CEWE FOTOBUCH im Wert von 50 Euro.

Mit der CEWE Fotowelt Software geht die Erstellung des persönlichen Jahrbuches leicht von der Hand. Die Lieblingsfotos können ganz einfach hochgeladen und nach eigenen Vorstellungen angeordnet werden. Zahlreiche Layouts, Designvorlagen und über 7.000 Kundenbeispiele sorgen für Inspiration und ermöglichen eine intuitive Gestaltung. Ob klassisch A4 oder doch lieber im XXL- oder Panoramaformat – auch bei der Wahl des Formats und der Ausrichtung sind der Umsetzung keine Grenzen gesetzt.

Mit zusätzlichen Designfeatures wie Einbänden aus Leder, Leinen oder Softcover und Veredelungen in Gold, Silber, Roségold oder Effektlack wird das CEWE FOTOBUCH zu einem besonders eindrucksvollen Jahrbuch. Auch die Wahl der Papierqualität kann nach eigenen Vorstellungen getroffen werden. Hochwertige FSC®-zertifizierte Seiten oder die neue zu 100% recycelte matte Digitaldruck-Papierqualität nehmen beim Durchblättern mit auf eine Reise durch die Vergangenheit.

Eine Grußbotschaft an Oma und Opa, die ersten Schritte oder Aufnahmen des atemberaubenden Sonnenuntergangs – auch Videomaterial kann per QR-Code in das Jahrbuch eingefügt werden. So werden Erinnerungen an Lieblingsmomente in wenigen Sekunden zum Leben erweckt.

Besonders edel: Das CEWE FOTOBUCH XL - sowie jetzt neu auch das XXL- und Panoramaformat - lässt sich mit einem passgenauen, individuell gestalteten Schuber aus hochwertigem, matt kaschiertem Karton versehen – eine stilvolle Hülle für einen echten Schatz. Tipp: Ist das CEWE FOTOBUCH XL, XXL oder Panorama mit Bildern und Texten liebevoll gefüllt, können direkt mehrere Exemplare als Geschenk für alle Herzensmenschen bestellt werden. Wie wäre es damit, den Schuber individuell zu gestalten und damit perfekt auf die Oma, die Tante oder den Bruder abzustimmen?

CEWE Gutschein für ein CEWE FOTOBUCH im VIENNA.at-Adventkalender gewinnen

Bei uns könnt ihr heute im VIENNA.at-Adventkalender einen Gutschein für ein CEWE FOTOBUCH im Wert von 50 Euro* gewinnen.

Mitmachen und Gewinnen