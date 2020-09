16 Kennzeichenabnahmen bei Motorrädern in NÖ

Auf der "Motorradstrecke" Kalte Kuchl sind am Wochenende bei einer Schwerpunktaktion in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) und Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt) 16 Kennzeichenabnahmen bei Maschinen erfolgt.

Als Grund nannte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag schwere technische Mängel wie abgefahrene Reifen und Lärmüberschreitungen wegen Umbauten an Auspuffanlagen. Es gab zudem Hunderte Anzeigen.

Teilweise schwere technische Mängel festgestellt

Die weitere Bilanz der Schwerpunktaktion mit dem Hauptaugenmerk auf technische Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen: 511 Fahrzeuglenker wurden am Samstag und Sonntag wegen Tempoüberschreitungen zur Anzeige gebracht. 57 Organmandate an beiden Tagen wurden an Ort und Stelle eingehoben. Weiters gab es 107 Anzeigen wegen technischer Mängel an Fahrzeugen. Sechs Lenkern droht nach Polizeiangaben aufgrund exzessiver Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerscheinentzug.