16 Keller in Eisenstadt geflutet: Bedingte Haftstrafe

Am Freitag wurde ein 25-Jähriger, der im April 2023 binnen einer Woche 16 Keller unter Wasser gesetzt haben soll, am Landesgericht Eisenstadt zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt.

Der ehemalige Mitarbeiter der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) soll in drei Wohnhausanlagen in Eisenstadt, in denen er beruflich tätig war, Wasserhähne abgeschnitten, Ventile, Armaturen und Hebeanlagen abmontiert und das Wasser laufen gelassen haben. Er meldete Berufung an.