Ein Notarzthubschrauber brachte den Teenager in das Landesklinikum Wiener Neustadt. ©APA/HANS PUNZ (Symbolbild)

16-Jähriger rutschte in Badeschlapfen auf Hoher Wand ab

Ein Teenager (16) ist am Donnerstag bei einer Wanderung auf der Hohen Wand in Niederösterreich in Badeschlapfen abgerutscht.

Polizeiangaben zufolge stürzte der Teenager rund zehn Meter. Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog den Verletzten in das Landesklinikum Wiener Neustadt. "Eine Verrechnung des Einsatzes aufgrund der mangelhaften Ausrüstung wird geprüft", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Teenager fiel in Höhleneingang

Der Jugendliche aus dem Bezirk Gänserndorf war gegen 17.00 Uhr auf einem markierten Wanderweg unterwegs gewesen. Bei der Höhle "Windloch" dürfte sich der 16-Jährige dem abschüssigen Rand genähert haben und ausgerutscht sein. Er fiel in den abgestuften und felsdurchsetzten Höhleneingang.

Niederösterreicher aus Höhe gebracht

Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Nach notärztlicher Versorgung wurde der junge Niederösterreicher aus der Höhle gebracht und abtransportiert.