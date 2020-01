150.000 Euro Gesamtschaden: Einbruchsserie geklärt

In Ober- und Niederösterreich konnte eine Einbruchsserie mit einem Gesamtschaden von 150.000 Euro geklärt werden. Vier Männer wurden festgenommen.

Einbruchsserie geklärt: Vier Männer in Haft

Nachdem zwei Münzzählautomaten in Linzer Bankfilialen aufgebrochen wurden, hatten Kriminalbeamte zuerst einen 24-jährigen Linzer als Hehler ausgeforscht und festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land als unmittelbarer Täter eruiert. Gegen ihn bestand bereits eine Festnahmeanordnung wegen eines Einbruchsdiebstahls in ein Linzer Lokal. Auf sein Konto sollen insgesamt 19 Delikte gehen.

Als Mittäter des 27-Jährigen wurden ein 28-Jähriger aus Steyr und als Hehler ein 26-jähriger Obdachloser ausgeforscht. Auch sie kamen in die Justizanstalt Linz. Das Quartett soll für Einbrüche in ein Einfamilienhaus in Niederösterreich, Geschäfte und Lokale in Steyr, Bankfilialen (Münzautomaten), Bäckereien in der Linzer Innenstadt, Firmen, Lokale und Kellerabteile in Linz verantwortlich sein.