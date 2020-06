15-jähriger Mopedfahrer mit 1,5 Promille unterwegs: Polizeieinsatz in NÖ

Montagabend hat ein 15-jähriger Mopedfahrer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er war mit 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs.

In Tulln hat am Montagabend ein jugendlicher Mopedfahrer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Alkotest bei dem 15-Jährigen ergab nach Angaben vom Dienstag etwa 1,5 Promille. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der Bursche auch Widerstand geleistet. Ihn erwarten nun Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Tulln und die Staatsanwaltschaft St. Pölten.