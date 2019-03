1,4 Millionen Zuschauer sahen den Wiener Opernball im ORF

Am Donnerstagabend verfolgten bis zu 1,43 Millionen Zuschauer die ORF-2-Übertragung des Wiener Opernballs 2019.

Via 3sat waren in Deutschland im Schnitt 790.000 Zuseher bei der Eröffnung des Opernballs live dabei. Die Übertragung im BR-Fernsehen verfolgten eine halbe Million.

“Alles Opernball” am Freitag in ORF eins

Am Freitag, den Tag nach dem Wiener Opernball, berichtet der ORF in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt in “Alles Opernball” (ORFeins 20.15 Uhr) wieder durch das Opernhaus und zeigt, wie die zahlreichen Gäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den gut besuchten Logen, Sälen, Gängen und an den versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat.