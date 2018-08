120 Jahre Wiener Volksoper: Jubiläumsfeier bei freiem Eintritt

Am Samstag steigt im Arne-Carlsson-Park anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums der Volksoper Wien eine große Gartenparty bei freiem Eintritt. Das Programm im Detail lesen Sie hier.

Unter dem Motto “120 Jahre Volksoper – 120 Jahre Vielfalt” feiert die Volksoper in der neuen Saison ihr Jubiläum. Den Auftakt macht am Samstag, den 1. September, eine öffentliche Gartenparty: Im Arne-Carlsson-Park unterhalb der Volksoper lädt man am Nachmittag zu einem Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt.