100.000-Euro-Spende für Jüdisches Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien bekommt laut eigenen Angaben eine Spende in Höhe von 100.000 Euro.

Das Jüdische Museum Wien (JWM) erhält vom US-amerikanischen Geschäftsmanns Patrick S. Dumont, dessen jüdische Vorfahren am Ende des 19. Jahrhunderts in die USA emigriert waren, eine Spende in Höhe von 100.000 Euro. Das gab das JWM, ein Museum der Wien Holding, am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Mit dem Betrag werden "zwei wegweisende Initiativen" unterstützt.