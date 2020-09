﻿U-Bahn-Linie U2 fährt mit Schulbeginn noch öfter in die Seestadt

Gute Nachrichten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Seestadt: Nach dem massiven Wunsch der Bezirksvorstehung Donaustadt wird das Angebot für die Öffi-NutzerInnen erneut ausgebaut.

Ab Montag, den 7. September 2020, fährt auch während der Nachmittags- und Abendspitze zwischen 13:00 und 19:00 Uhr jeder U2-Zug in die Seestadt. Bereits bisher fuhren an Werktagen von Montag bis Freitag ca. alle drei Minuten alle Züge zwischen 5:00 und 8:00 Uhr die gesamte, knapp 17 Kilometer lange Strecke bis zur U2-Endstation Seestadt.

Wiener Linien reagieren auf Seestadt-Ausbau

"Die Wiener Linien reagieren damit auf die massiven Baufortschritte in der Seestadt und den immer mehr werdenden Fahrgästen. In unserer Klimamusterstadt attraktivieren wir das Öffi-Angebot laufend. Von der Seestadt bis zum Karlsplatz dauert es mit der U2 gerade einmal 30 Minuten, das ist wirklich einzigartig", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.