﻿Schlimmer als die Impfpflicht

Gastkommentar von Johannes Huber. Menschen dafür zu bezahlen, dass sie sich impfen lassen, ist ein Eingeständnis der Politik: Sie hat versagt.

Aufrufe von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie des ehemaligen und des amtierenden Gesundheitsministers Rudolf Anschober und Wolfgang Mückstein (Grüne) haben bekanntlich nicht dazu geführt, dass aus genügend impfkritischen Menschen impfbereite geworden sind. Also kam es zur Ankündigung, mit Februar eine Impfpflicht einzuführen. Schon das war ein Eingeständnis der Politik, versagt zu haben.

Natürlich kann man einräumen, dass Herr und Frau Österreicher selbst so vernünftig sein müssten, sich bestmöglich zu schützen; dass sie dazu keine „Hilfe“ brauchen sollten. Der Punkt ist jedoch der: Zumal von vornherein absehbar war, dass zumindest eine ordentliche Kampagne erforderlich ist, um Unentschlossene zu gewinnen, eine solche aber unterlassen wurde, kann man von einem politischen Versagen sprechen.

Die Impfpflicht wird Umfragen zufolge von einer Mehrheit begrüßt, nicht wenige Menschen jedoch lehnen sie ab – und wollen sich jetzt erst recht nicht impfen lassen, solange sich das irgendwie durchhalten lässt. Die Folge: In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich kaum jemand eine erste Dosis verabreichen lassen, zu Beginn der Omikron-Welle ist die Durchimpfungsrate daher noch immer ernüchternd niedrig.

Diese Eskalation will man nun offenbar mit allen Mitteln vermeiden. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ließ nach Weihnachten mit der Bemerkung aufhorchen, dass es die Impfpflicht nur gebe, wenn auch eine entsprechende Impfwirkung nachgewiesen werden könne. Das sollte an sich selbstverständlich sein. Edtstadler lässt jedoch an der Impfwirkung zweifeln. Dafür gibt es vorerst keinen Grund: Die Wirkung ist bei Omikron geringer, allen bisherigen Erkenntnissen zufolge aber noch immer entscheidend groß.