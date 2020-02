﻿Haus des Meeres feiert Faschingsdienstag mit Kinderschminken und Co.

Am Faschingsdienstag wird es im Haus des Meeres wieder tierisch bunt. Der Wiener Aqua Terra Zoo wartet mit einem besonderen Programm auf. Beim beliebten Kinderschminken im Haus des Meeres kann man am 25.

Äffchen und Kois füttern am Faschingsdienstag



Faschings-Highlights im Haus des Meeres in Wien

Auf den Abend warten ganz besonders die Schlangen, denn um 18 Uhr gibt es für Klapperschlange, Mamba und Co. ein leckeres Faschings-Festmahl. "Wir freuen uns darauf einen lustigen, unterhaltsamen Tag mit Euch zu verbringen und nicht vergessen: auch am Faschingsdienstag haben wir bis 20 Uhr geöffnet!", so das Haus des Meeres in einer Aussendung.