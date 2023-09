﻿Das war das 9. Vienna Coffee Festival: 9.000 Besucher in Wien

Am vergangenen Wochenende begaben sich knapp 9.000 Besucher beim 9. Vienna Coffee Festival auf eine Entdeckungsreise durch die Welt des Kaffees.

9. Vienna Coffee Festival in der Wiener Marxhalle

Trotz sommerlicher Temperaturen strömten am Wochenende rund 9000 Besucher in die Wiener Marxhalle, um sich an drei Veranstaltungstagen beim 9. Vienna Coffee Festival über die neuesten Trends rund um die Bohne zu informieren. An die 100 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen lieferten Einblicke in die unterschiedlichsten Formen des Kaffee-Genusses – vom Rösten über Latte Art bis hin zu Ausstattung und Accessoires für den Home-Barista.