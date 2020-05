﻿Betrunkener randalierte in Wiener Stiegenhaus und attackierte Polizisten

Tritten und Schlägen sahen sich mehrere Polizeibeamte am Sonntagnachmittag in Wien-Brigittenau ausgesetzt, wo ein betrunkener Mann randalierte.

Die Wiener Polizei wurde am Sonntag kurz nach 16:15 Uhr in ein Stiegenhaus in der Othmargasse in Wien 20 gerufen, weil dort ein betrunkener 33-Jähriger lärmend randalierte.