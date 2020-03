﻿Betrunkener Paar-Streit eskaliert: Messer-Attacke auf Frau in Favoriten

Dienstagnacht kam es im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten zu einem offensichtlich gewaltsamen Streit unter Lebensgefährten. Eine Zeugin rief die Polizei.

Gegen 23:00 Uhr rief die Frau die Polizei in die Neilreichgasse. Es stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger Afghane dort seine Lebensgefährtin im Zuge eines Streits nach offensichtlichem Alkoholkonsum mit einem Messer attackiert hatte.

An Hand verletzt - Frau kam ins Spital

Die Frau war dadurch an der Hand verletzt worden. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 30-Jährige befindet sich in Haft.