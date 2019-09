﻿Anmeldung für Chöre am Wiener Christkindlmarkt startet

Auch wenn die Temperaturen es noch nicht vermuten lassen: Ab Sofort werden Chöre gesucht, die heuer ab 1. Dezember am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz für Stimmung und Unterhaltung sorgen.

Ob groß, ob klein, ob Männer-, Frauen- oder Kinderchor, ob klassisch oder modern – jeder Chor bringt sein eigenes Flair und seine eigene Musik. Die Auftritte der Chöre sind seit 2017 ein Highlight am Wiener Christkindlmarkt, das bereits jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Da die Termine sehr beliebt sind, werden diese nach dem "first come, first serve" Prinzip vergeben. Deshalb gilt für alle Chöre, die Interesse haben: schnell anmelden und einen Termin zwischen dem 1. und 23. Dezember 2019 sichern.