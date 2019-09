﻿5 Tipps fürs Netzwerken auf der Wiener Wiesn

Seit Donnerstag steht Wien wieder im Zeichen von Brauchtum und Blasmusik. Bis 13. Oktober funktioniert die Wiesn auch geschäftlich als Katapult, denn mehr Firmen als je zuvor veranstalten dort Feiern und Empfänge.

"Rund 50 Prozent der Abendbesucher sind in irgendeiner Form von Unternehmen organisiert. Die stetig steigende Beliebtheit von Brauchtumsfesten ist nun auch bei Unternehmen angekommen und bietet eine lockere Möglichkeit zur Mitarbeitermotivation sowie fürs Netzwerken", erzählt Christian Feldhofer, Inhaber und Geschäftsführer der Wiener Wiesn . "Auch in unseren fünf Almen finden viele, etwas ruhigere Events zum Thema Teambuilding und Kundenbindung statt, die von 50 bis 250 Sitzplätzen für verschiedene Firmengrößen attraktiv sind."

Die Stimmung im Bierzelt ist meist heiter. Schnell stehen die Kollegen und Geschäftspartner auf den Bierbänken. "Doch man sollte auch in der gemütlichen Bierzelt-Atmosphäre wissen, was die No-Gos sind und wie man zünftige Veranstaltungen zu seinem Vorteil nutzen kann", sagt Barbara Havel, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien.

Runter von der Bierbank

Wer neue Leute kennen lernen möchte, muss sich bewegen und unter die Leute mischen. Also runter von der Bierbank! Ziehen Sie Ihre Runden durch die Zelte, so kommen Sie mit vielen Menschen in Kontakt. Nützen Sie das große Areal der Wiener Wiesn. Dabei gilt es, stets aktiv zu sein. Warten Sie nicht, bis Sie angesprochen werden, sondern eröffnen Sie das Gespräch. Wer doch etwas schüchtern ist, ein Tipp: Zu zweit oder zu dritt ist es leichter, auf andere zuzugehen.