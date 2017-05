Zwölfjährige in Wien-Döbling von Pkw erfasst: Lenkerin beging Fahrerflucht

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Montag auf dem Weg in die Schule bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen worden. Die Lenkerin fragte zwar noch kurz nach dem Befinden der Schülerin, beging dann aber Fahrerflucht. Das Mädchen klagte in der Schule über Schmerzen, sie wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Fahrerflucht nach Unfall in Döbling