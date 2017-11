Zwölf Raubüberfälle durch Serienräuber in Wien und NÖ: Weitere Opfer gesucht

Auf das Konto des 39-Jährigen, des 26-Jährigen und des 23-jährigen sollen mindestens zwölf Raubüberfälle auf Geschäftslokale wie Trafiken und Restaurants gehen. Die Tatorte verteilen sich auf sieben Wiener Bezirke sowie je einen Tatort in Mödling, Baden und Ebreichsdorf.

Die zwölf bekannten Delikte des Serienräuber-Trios

Bis dato konnten die Ermittler des Landeskriminalamts Wien Außenstelle Süd den drei Tatverdächtigen folgende Straftaten nachweisen:

14.09.2017, versuchter Trafikraub in Mödling

18.09.2017, Raub in Restaurant in Baden

19.09.2017, Schwerer Raub in Restaurant in Wien-Wieden

21.09.2017, Räuberischer Diebstahl in Restaurant in Wien-Hernals

23.09.2017, Raub in Geschäftslokal in Wien-Meidling

26.09.2017, Trafikraub in Wien-Penzing

28.09.2017, Trafikraub in Wien-Favoriten

29.09.2017, Raub in Geschäftslokal in Ebreichsdorf

02.10.2017, Trafikraub in Wien-Meidling

04.10.2017, versuchter Raub in Geschäftslokal in Wien-Meidling

04.10.2017, Raub in Geschäftslokal in Wien-Margareten

06.10.2017, Raub in Geschäftslokal in Wien-Brigittenau

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Opfer gibt. Die Wiener Polizei ersucht um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd – Gruppe Bruckner) unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 erbeten.