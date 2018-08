Zwischenbilanz: Bereits mehr als 500.000 Besucher beim Film Festival am Wiener Rathausplatz

Strahlender Sonnenschein, laue Abende und ein Mix aus Kultur und Kulinarik lockten bereits mehr als 500.000 Menschen zum Film Festival auf den Wiener Rathausplatz.

“Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Kinder das neue Angebot der Stadt Wien, auf unkomplizierte Weise in die Welt der Klassik hinein zu schnuppern, begeistert in Anspruch nehmen. Das Kinderopern Festival im Rathauspark ist eine wertvolle und zukunftsorientierte Erweiterung des Film Festivals – eine Einladung an die angehende Klassikgeneration und zugleich eine Investition in die Zukunft der Musikstadt Wien”, so Ludwig.