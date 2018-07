Zwei Wiener bei Autounfall mit Drogenlenker schwer verletzt

Zwei Wiener wurden am Montag in der Früh auf der B9 in Niederösterreich bei einem Autounfall mit einem 28-jährigen Drogenlenker, der den Unfall selbst nicht überlebt hat, schwer verletzt.

Ein 28-jähriger Autofahrer ist Montagfrüh bei einem Pkw-Zusammenstoß auf der B9 im Bezirk Bruck an der Leitha ums Leben gekommen. Er dürfte nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss gestanden sein, als er gegen 6.00 Uhr zwischen Wildungsmauer und Hainburg auf die Gegenfahrbahn geriet und mit zwei Fahrzeugen kollidierte. Die beiden Lenker wurden schwer verletzt.

Wiener wurden ins Krankenhaus gebracht Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die in den Crash involvierten Autofahrer, ein 34-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Wien, wurden mit dem Rettungsdienst bzw. mit dem Notarzthubschrauber “Christophorus 9” in die Landeskliniken Eisenstadt und Wiener Neustadt gebracht.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, war der Mann aus Hainburg an der Donau ohne Lenkberechtigung mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und mit einem gestohlenen slowakischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass er vor der Autofahrt Marihuana konsumiert haben dürfte. Im Fahrzeug wurden zudem Reste von Suchtmittel und Verwendungsmaterialien sichergestellt.