Zwei Wiener auf der Rax vermisst: Nächtliche Suchaktion erfolgreich

Die Bergrettung konnte die beiden Wiener auf der Rax aufspüren. - © APA (Sujet)

Die Bergrettung Reichenau hat in der Nacht auf den heutigen Sonntag auf der Rax erfolgreich nach zwei vermissten Bergsteigern aus Wien gesucht. Ein 26-Jähriger und eine 23-Jährige hatten ihre geplante Tour zur Gloggnitzerhütte aufgrund der Schneelage abgebrochen und in einer Unterstandshütte Zuflucht gesucht. Die erschöpfte Frau wurde Sonntagfrüh trotz dichten Nebels per Hubschrauber geborgen.