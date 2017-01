Zwei terrorverdächtige junge Frauen wollten aus Wien zum IS: Festnahmen

An der ungarisch-serbischen Grenze wurden am Grenzübergang Röszke in der Nacht auf Freitag zwei Frauen festgenommen, nach denen wegen Terrorverdacht gefahndet wurde. Laut ungarischer Polizei handle es sich um eine 18-jährige Belgierin und eine 19-jährige Französin, die in einem Bus von Wien nach Sofia unterwegs waren.

Frauen unter Terrorverdacht: Festnahmen in Ungarn

Bei der Passkontrolle stellten die ungarischen Beamten fest, dass die Frauen mit europäischem Haftbefehl wegen Terrorverdacht gesucht wurden. Eine der Verdächtigten reiste zudem mit einem gefälschten Pass. György Bakondi, Chefberater von Ministerpräsident Viktor Orban für innere Sicherheit, erklärte im ungarischen Staatsfernsehen, dass die Frauen über Sofia nach Damaskus zum Islamischen Staat fahren wollten.