Zwei Schwerverletzte bei Stürzen in Wien

Zwei Schwerverletzte am Dienstag in Wien.

Mehrere Teams der Berufsrettung Wien sind am Dienstag zur Versorgung von zwei Sturzopfern ausgerückt. Ein 43-Jähriger fiel in Währing neun Meter von einem Dach in die Tiefe, ein 59-Jähriger in der Donaustadt bei Malerarbeiten aus einer Höhe von rund vier Metern von einer Leiter.