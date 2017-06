Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Korneuburg

Zwei junge Menschen sind am Montagabend bei einem Motorradunfall in Korneuburg schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte kurz nach 17:30 Uhr in seinem Heimatbezirk auf der B305 in einer Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad verloren und kam zu Sturz. Er war mit einer 18-Jährigen am Sozius unterwegs.

Der Mann wurde vom Hubschrauber “Christophorus 9” ins Landesklinikum Horn geflogen. Die junge Frau aus dem Bezirk Tulln wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Korneuburg transportiert. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.

(APA, Red.)