Zwei schwere Arbeitsunfälle mit Bagger am Donnerstag

Am Vormittag wurde ein 49-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle im 19. Bezirk vermutlich überrollt und schwer verletzt, er erlitt Knochenbrüche, starke Blutungen durch Ablederung der Haut im Beinbereich und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zwei Arbeitsunfälle mit Bagger in Wien

Am Nachmittag mussten Rettungsteam in den 10. Bezirk ausrücken, da ein 41-jähriger Baggerfahrer mit seinem Gefährt knapp zwei Meter in eine Baugrube stürzte. Mit einem Sprung wollte sich der Mann in Sicherheit bringen, verletzte sich dabei aber am Sicherheitsbügel und erlitt starke Prellungen am ganzen Körper. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Spital.

(Red.)