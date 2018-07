Zwei Radfahrerinnen bei Unfällen mit Autolenkern in Wien verletzt

Gegen 17.55 Uhr kam es am Albertinaplatz in der Wiener Innenstadt zu einem Unfall, als ein 34-jähriger Autolenker in die Operngasse einbog und eine 36-jährige Radfahrerin diese erlaubterweise zeitgleich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entlang fuhr. Dabei erlitt die Radlerin Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 18.20 Uhr kam es in Wien-Währing zu einem weiteren Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW-Lenker. Im Kreuzungsbereich Schopenhausergasse / Canongasse kam es zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Autofahrer wollte die Kreuzung in gerader Richtung übersetzen, die 27-jährige Radfahrerin in der Querrichtung. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

(Red.)