Zwei Radfahrer stießen auf der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt zusammen

Gegen 8.30 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt. Beide Radfahrer wollten in entgegenkommender Richtung die Kreuzung Lassalestraße/Vorgartenstraße überqueren, als es zu der Kollision kam. Beide Radfahrer kamen dabei zu Sturz und mussten vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt werden, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Nach einer ärztlichen Untersuchung konnten der 30-Jährige und der 33-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden.

(Red.)