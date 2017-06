Zwei Personen nach gegenseitiger Körperverletzung in Wien festgenommen

Am Dienstag kam es gegen 13:50 Uhr in einem Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Prager Straße im 21. Bezirk zu einer gegenseitigen schweren Körperverletzung. Zwei Männer waren zuvor wegen einer Anzeige in Streit geraten, woraufhin ein 23-jähriger Beteiligter einen 16-jährigen Jugendlichen mit einem Messer attackierte und am Finger verletzte.

Der Jugendliche ergriff daraufhin eine Holzlatte und schlug dem 23-Jährigen auf den Rücken, dieser wurde dadurch schwer verletzt. Beide Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Gegen den 23-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen.

