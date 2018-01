Zwei Österreicher im Meer verunglückt: 37-Jähriger gestorben

Zwei Österreicher verletzten sich schwer an den Felsen im Meer - der 37-Jährige starb. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Sonntag ist ein Österreicher am Strand von O Baleo in Corunna in der Region Ferrol gestorben, als er von einer Welle ins Meer gerissen wurde. Laut der spanischen “El Mundo” hatte der 37-Jährige Seepocken, also Krebse, gesammelt. Am Montag wurde schließlich seine Leiche geborgen, bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums. Auch in Neuseeland ereignete sich ein Unfall im Meer.