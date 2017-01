Zwei mutmaßliche Trickdiebinnen in Wien aktiv: Polizei sucht weitere Opfer

Die Wiener Polizei sucht nach der Festnahme von zwei jungen Frauen, die zumeist ältere Personen in ihren Wohnungen überfallen haben sollen, nach möglichen weiteren Opfern. Die 15- und die 26-Jährige wurden am Montagabend nach einem versuchten Raub auf eine 81 Jahre alte Pensionistin in Wien-Döbling gefasst. Am Sonntag wurden Fotos veröffentlicht und um Hinweise von Opfern oder Zeugen gebeten.

So gingen die Frauen vor

Die Jugendliche und die junge Frau sollen die versuchten und teilweise vollendeten Raubüberfälle bzw. Trickdiebstähle in Wohnungen in den vergangenen Monaten begangen haben. Dabei hatten sie sich auf Schmuck und Bargeld spezialisiert, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.