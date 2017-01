Zwei Festnahmen nach versuchtem Diebstahl von Motorrädern gab es in Floridsdorf - © APA (Sujet)

Polizisten der Polizeiinspektion Trillergasse ertappten am in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr Früh einen 52 -und einen 38-jährigen Mann in Wien-Floridsdorf beim Aufladen eines Motorrades in einen Klein-LKW.