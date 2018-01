Handwerker in Wien-Hernals mit Drogendealer verwechselt und ausgeraubt

Ein 33-Jähriger ist in Wien-Hernals offenbar fälschlich für einen Drogenhändler gehalten und deswegen überfallen worden. Der aus Nigeria stammende Mann war in der Nacht auf gestern, Mittwoch, auf dem Heimweg, als ihn zwei Unbekannte auf Suchtgift angesprochen haben sollen. Die Drogen vermutete das Duo in einem Koffer, den der Handwerker bei sich hatte. Darin befand sich aber nur Werkzeug.

Männer im Zuge einer Fahndung festgenommen

Der 33-Jährige flüchtete sich in sein Wohnhaus in der Jörgerstraße. Die Männer – ein 24-Jähriger aus Angola und ein 37-Jähriger aus Mali – verfolgten ihn aber. Im Stiegenhaus zertrümmerten die Angreifer laut Polizeisprecherin einige Scheiben und entrissen dem Mann den Koffer. Sie wurden kurz nach der Tat im Zuge einer Fahndung festgenommen.