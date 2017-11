Zum Welt-Aids-Tag 2017: Wiener Linien und Aids Hilfe Wien zeigen Flagge

Der Obmann der Aids Hilfe Wien, Wolfgang Wilhelm freut sich über die gemeinsame Awareness-Aktion mit den Wiener Linien - © Aids Hilfe Wien/Metyko / Wiener Linien/Helmer

Am Donnerstag startet die große Flaggenaktion der Aids Hilfe Wien in Kooperation mit den Wiener Linien: Alle Straßenbahnen in Wien sind mit Aids Hilfe Wien-Fähnchen geschmückt. Die Fähnchen sind auch ein mahnendes Zeichen gegen das “soziale” Aids, also gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.