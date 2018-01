Zum Tod von Ute Bock: Appell der Familie, “Notleidenden etwas Gutes zu tun”

Appell von Ute Bocks Familie: "Notleidenden etwas Gutes tun" - © APA

Am Montag hat sich die Familie der jüngst verstorbenen Flüchtlingshelferin Ute Bock zu Wort gemeldet. In einer schriftlichen Stellungnahme wurde in Bocks Sinne gebeten, von Blumenspenden Abstand zu nehmen und stattdessen, “einem/einer Notleidenden etwas Gutes tun”.