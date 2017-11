“Zum Schwaigerwirt” in Floridsdorf ist Wiens Lieblingswirt

“Über 100.000 Stimmen sind ein großartiges Zeichen der Wertschätzung der Gäste, um ihren Wirtinnen und Wirten ‚Danke‘ zu sagen. Gerade in Zeiten der rasanten Entwicklung und Veränderung wächst das Bedürfnis der Menschen nach Individualität, Heimat und Geborgenheit. Die herausragende Gastlichkeit ist ein Stück Lebenskultur und Identität Österreichs”, meinte WKÖ-Präsident Christoph Leitl anlässlich der Preisverleihung zur Wahl der Lieblingswirte am Dienstagabend in der Skylounge der Wirtschaftskammer Österreich in Wien.

“Die überwältigende Beteiligung freut uns als Organisatoren ganz besonders. Unser Ziel, möglichst viele Betriebe vor den Vorhang zu holen und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich zu präsentieren, haben wir jedenfalls erreicht”, freut sich auch der Obmann des Fachverbandes Gastronomie, Mario Pulker, über den großen Erfolg der Lieblingswirt-Wahl.

Die Lieblingswirte in den einzelnen Bundesländern Österreichs

Wien: Zum Schwaigerwirt im 21. Bezirk

Tirol: Restaurant Burkia aus Innsbruck

Steiermark: Wirtshaus Ritschi in Pernegg an der Mur

Salzburg: Alpengasthof Döllerhof in Abtenau

Oberösterreich: Gasthof-Pension Rensch in Schwanenstadt

Niederösterreich: Gasthaus Bauer in Zwentendorf

Kärnten: Gasthof Brückenwirt in Spittal an der Drau

Burgenland: Schnitzelwirt Gasthof Peck in Pamhagen

Vorarlberg: Hubers aus Götzis

Zum VIENNA.at-Lokalführer

(Red.)