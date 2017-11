Zum 25. Mal jährt sich der Wiener Hofburgbrand

In der Nacht auf den 27. November 1992 war ein Wachmann in der Wiener Hofburg auf seinem Rundgang, der ihn auf den Dachboden oberhalb der Redoutensäle führte. Zunächst bemerkte er Rauch, durch einen Schlitz der Aufhängung der großen Kristallluster in der Decke sah er Feuer. Mit einem Kollegen gab der junge Wachmann gegen 1.10 Uhr Alarm, zeitgleich schlug ein Rauchmelder in einer etwas von den Redoutensälen entfernten Dolmetscherkabine an, berichtete die Berufsfeuerwehr Wien anlässlich des Jahrestags. Drei Minuten später trafen die ersten Löschfahrzeuge ein. “Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass es der Beginn eines der größten Einsätze der Berufsfeuerwehr Wien nach dem Zweiten Weltkrieg werden sollte”, sagte Brandrat Gerald Schimpf.

Wiener Hofburgbrand: Ursache wurde nie geklärt