Zugunglück in Wien-Meidling: Arbeiten dauern noch bis Ende Mai

Bei dem Zugunglück wurden mehrere Menschen verletzt.

Nach dem Zugunglück in Wien-Meidling am Karsamstag dauern die Instandsetzungsarbeiten am Bahnhof noch bis 28. Mai. Bis dahin kommt es auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke noch zu Verzögerungen, geänderten Fahrzeiten und Zugausfällen.