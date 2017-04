Zugsunglück in Wien-Meidling: Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Kollision zweier Züge im Bahnhof Wien-Meidling. - © APA/MA 86 Lichtbildstelle

Nach dem Zugsunglück am Bahnhof Meidling am Karsamstag haben die ÖBB die Aufräumarbeiten in der Nacht auf Ostersonntag und am Vormittag auf Hochtouren fortgesetzt.