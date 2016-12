Zugbegleiter am Weihnachtsabend attackiert und am Kopf verletzt

Ein Zugbegleiter ist am Samstagabend in Wien von einem Schwarzfahrer attackiert worden. Der Mann musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Flucht am Hauptbahnhof angehalten und festgenommen werden.

Der Zugbegleiter kontrollierte auf der Strecke zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof die Fahrscheine. Kurz nach 20:00 Uhr präsentierte ihm ein Fahrgast ein abgelaufenes Ticket, berichtete Roman Hahslinger, der Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion, am Sonntag. Als der Mitarbeiter dieses nicht gelten ließ, wurde der Schwarzfahrer rabiat und schlug zu.

Der Verdächtige muss nun mit einem Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung rechnen.

(APA, Red.)