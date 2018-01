Zoo in Schweden tötete Löwenbabys: Tiergarten Schönbrunn setzt auf Verhütung

In Schönbrunn setzt man bei den Löwen auf Verhütung - © APA/Daniel Zupanc (Archiv)

Verhütung statt Tötung: Bei den Löwen im Wiener Tiergarten Schönbrunn setzt man auf dauerhafte Geburtenkontrolle. Am Wochenende sorgte ein Zoo in Südschweden für Empörung, in dem über mehrere Jahre hinweg immer wieder junge Löwen getötet worden waren.