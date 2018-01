Zimmerbrand in Wiener Innenstadt-Wohnung: Bewohnerin konnte fliehen

Ein älteres Paar ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Dienstag in Wien verletzt worden. Die 80-Jährige und ihr 85-jähriger Ehemann waren im Stockwerk über der Brandwohnung. Weil ihre Wohnung und das Stiegenhaus verraucht waren, wurden sie mittels Fluchtfiltermasken von der Feuerwehr ins Freie geholt, die Rettung brachte das Paar mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Gegen 4.00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr in die Köllnerhofgasse gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der in einem Obergeschoß gelegenen Wohnung. Die Bewohnerin hatte noch vergeblich versucht, selbst das Feuer zu löschen, war dann aber aus der Wohnung geflüchtet. Die ältere Dame blieb unverletzt. Feuerwehrleute löschten den Brand, der möglicherweise von einer Kerze ausgegangen war.