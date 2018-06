Zimmerbrand in Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus: Mieter rettete sich auf Straße

Am Donnerstag in der Früh kam es gegen 8.45 Uhr in der Kellinggasse/Ecke Ullmannstrasse in Wien zu einem Zimmerbrand. Die Polizei und Feuerwehr waren schnell bereits Vorort und sperrten die Straße ab.

Niemand wurde verletzt

Der Mieter konnte sich bereits auf die Straße retten und wurde von der Rettung erstversorgt. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit 24 Mann aus und konnte mit Atemschutzgeräten in die Wohnung vordringen und den Brand löschen. Die Brandursache war vorerst unklar.