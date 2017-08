Zimmerbrand in Wien-Simmering: Leserreporterin beobachtete Feuerwehreinsatz

Am 28. August 2017 rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Wien-Simmering aus. Leserreporterin Sabrina P. beobachtete das Geschehen und berichtete, dass mehrere Rettungswägen, die Feuerwehr sowie die Polizei am Ereignisort anwesend waren.

Auf Nachfrage von VIENNA.at teilte ein Sprecher der Berufsrettung Wien mit, dass gegen 16.00 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Kaiserebersdorferstraße heißes Öl zu brennen begonnen haben dürfte. Die 62-Jährige Mieterin wurde bei dem Brand verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

