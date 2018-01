Zimmerbrand in Wien-Meidling: Zwei Männer mit schwerer Rauchgasvergiftung von Feuerwehr gerettet

Die Brandursache war noch unklar. - © Bilderbox.com (Sujet)

In der Nacht auf Donnrstag kam es in einer Wohnung in Wien-Meidling zu einem Zimmerbrand. Zwei Männer im Alter von 15 und 25 Jahren wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr gerettet. Laut Rettung waren die Männer nur bedingt ansprechbar und wurden mit schweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.