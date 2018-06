Zeugnis-Aktionen zum Schulschluss für Schüler in Wien, NÖ und dem Burgenland

Am Freitag halten die Schüler aus Wien, NÖ und dem Burgenland endlich ihr schwer erarbeitetes Zeugnis in den Händen – und dafür soll man natürlich auch belohnt werden. Das sehen auch viele Unternehmen so und starten deswegen zum Ferienbeginn wieder spezielle Zeugnis-Aktionen.

Und so geht’s: Bei Vorlage des aktuellen Jahreszeugnisses erhalten Schüler diverse Vergünstigungen und Geschenke. Wir haben einen Überblick über die Aktionen in den Bundesländern.

Zeugnis-Aktionen zum Ferienstart im Überblick

Zum Schulschluss in Wien, NÖ und dem Burgenland gilt: Am 29. Juni entspricht der Ticketpreis an den Kassen der Cineplexx-Kinos der Mathe-Note im Jahreszeugnis. Die gleiche Aktion gibt’s zum Schulschluss am 6. Juli in Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark.

Auch in den Megaplex-Kinos in Wien und NÖ wird am 29. Juni die Deutschnote im Jahreszeugnis zum Ticketpreis. Außerdem erhält man einen gratis Snack dazu.

Am 29. Juni gibt es außerdem in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ bei Vorlage des Jahreszeugnisses einen gratis Turnbeutel, solange der Vorrat reicht.

Für den ultimativen Sommerspaß erhalten Schüler mit ihrem Jahreszeugnis bei Libro gratis Wasserbomben. Die Aktion gilt in Wien, NÖ und dem Burgenland am 29. Juni, in den restlichen Bundesländern am 6. Juli.

Spezielle Aktionen zum Schulschluss in Wien

Auch im Huma Eleven in Wien-Simmering schickt man die Schüler mit einigen Goodies in die Ferien: Jedes Schulkind, das am 29. Juni mit seinem Zeugnis ab 09.00 Uhr ins Huma Eleven kommt, bekommt einen Metallic-Motivbeutel oder ein Fisheye-Objektiv fürs Handy geschenkt (solange der Vorrat reicht). Außerdem wartet ein buntes Fußballprogramm mit Freestyle Shows von Gaberl-Profi Christian Kerschdorfer mit anschließenden Workshops zum Perfektionieren der eigenen Gaberl Tricks.

Im Einkaufszentrum CITYGATE Shopping in der Wagramer Straße wartet auf die Schüler am 29. Juni ein riesiger Spielzeugberg, von dem sich jedes Kind bei Vorlage des Zeugnisses ein Lieblingsstück aussuchen und mitnehmen darf. Solange der Vorrat reicht.

Jeder Schüler, der am 29. Juni ins Lokal Nineteen am Döblinger Gürtel kommt und sein Zeugnis mit mindestens drei Einsern vorlegt, bekommt eine Kugel Eis gratis.

Ebenfalls gratis Eis am Zeugnistag in Wien spendiert das Unternehmen Vidoni auf der Landstraßer Hauptstraße. Jeder, der bis 13.00 Uhr mit seinem Zeugnis vorbeikommt, kann sich ein Eis seiner Wahl aussuchen.

Auch beim Mc Agent auf der Landstraße Hauptstraße gibt es am 29. Juni zwischen 09.00 und 13.00 Uhr gratis Eis für Schüler, die mit Zeugnis vorbeischauen.

Für Naschkatzen gibt es am Zeugnistag in Wien eine ganz spezielle Aktion: Für alle Schüler, die am 29. Juni mit Zeugnis ins Wiener Schokomuseum kommen, ist der Eintritt gratis.

Am Zeugnistag, den 29. Juni, können Schüler mit einem Einser oder Fünfer im Zeugnis von 11.30 bis 12.00 Uhr kostenlos mit der Liliputbahn im Wiener Prater fahren. Auch das Blumenrad ist für Schulkinder mit Begleitperson gratis.

Zeugnis-Tag in Niederösterreich: Aktionen

In der MerkurCity in Wiener Neustadt können sich Schüler am 29. Juni ab 10.00 Uhr eine Eiskugel nach Wahl in der Gelateria-Café-Konditorei Kern abholen. Zeugnis nicht vergessen, solange der Vorrat reicht.

Ganz gleich, wie gut die Noten sind, gibt es pünktlich zu Schulschluss am 29. Juni auch im Traisenpark in St. Pölten für Schüler ein gratis Zeugnisgeschenk. Einfach mit dem Zeugnis zur Traisenpark-Information kommen und – solange der Vorrat reicht – Geschenk abholen.

Im Mariandl in Krems warten am 29. Juni ab 10.00 Uhr Emoji-Täschchen auf die Schüler. Zeugnis herzeigen und eines von drei Designs auswählen, solange der Vorrat reicht.

Das Hofbräu am Steinertor (Krems) belohnt die Schüler heuer mit einem modischen Geschenk: Wer am 29. Juni mit seinem Zeugnis ins Geschäft kommt, bekommt ein Lederhosen-T-Shirt geschenkt.

Alle Schüler, die am 29. Juni zwischen 10.00 und 14.00 Uhr mit ihrem Zeugnis ins City Center Amstetten (CCA) kommen, bekommen bei der Cafe Grande Eisbar eine gratis Eiskugel. Eis im Becher oder mit Stanitzel.

Am 29. Juni dürfen alle Schüler mit ihrem Zeugnis in den Filialen der Bäckerei Kafesy in Droß, Gneixendorf und Stratzing vorbeischauen und bekommen für fünf Einser eine kleine Überraschung. Als Trostpflaster bekommt man auch für einen Fünfer eine Kleinigkeit.

Auch die Ehrenberger Bäckerei in Gars am Kamp startet am 29. Juni eine Zeugnis-Aktion: Am 29. Juni können sich Schüler eine Belohnung bzw. ein Trostpflaster holen. Bei fünf Einsern oder einem Fünfer im Zeugnis erhält man eine Kugel Eis gratis, solange der Vorrat reicht.

