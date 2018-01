Zentrales Fundservice: Fundämter in Wien wurden zusammengelegt

Handy, Geldbörser oder Schlüssel veroren? Die Chancen, die verlorenen Gegenstände beim Fundamt in Wien wiederzufinden, stehen nicht schlecht. Mehr als 76.000 Gegenstände werden im Jahr in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 abgegeben. Seit neuestem kommen auch die gefundenen Stücke aus U-Bahn, Bus und Tram zur zentralen Sammelstelle nach Wien-Margareten.

Kuriose Fundsachen ausgestellt

Rund 8.000 Schlüssel, sowie hunderte Handschuhe, Hauben oder Stofftiere hat das Fundamt in Wien auf Lager. Kleinkram wird dabei drei Monate lang aufgehoben, wertvollere Sachen wie Schlüssel, Handys oder Laptops lagern ein Jahr lang im Fundamt. Bei solchen Gegenständen versuchten auch die Mitarbeiter der Sammelstelle aktiv die Besitzer zu finden. Über die Jahre verteilt sammeln sich zudem einige Kuriositäten an, die stolz ausgestellt werden. So wurde etwa bereits eine Beinprothese, ein falsches Gebiss, ein Laserschwert oder eine Posaune abgegeben.

Fundstücke abgeben

Was nicht abgeholt wird, wird nicht einfach weggeworfen. Kleidungsstücke werden etwa an karitative Einrichtungen wie der Gruft gespendet, der Rest landet im 48er-Tandler der Müllabfuhr. Der Altwarenmarkt liegt praktischerweise im selben Gebäude. Und wer auf der Straße oder in den Öffis etwas findet, muss nicht gleich nach Margareten pilgern. In ganz Wien gibt es nämlich über 100 Fundboxen bei Bezirksämtern oder Polizeistationen, wo Fundstücke abgegeben werden können.