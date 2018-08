Zeltplätze beim Frequency-Festival bereits fast voll

Das Frequency-Festival hat kaum begonnen und schon verzeichnete das Rote Kreuz vier Personen, die ins Spital gebracht werden mussten. Sicherheitstechnisch läuft laut Polizei alles nach Plan, die Zeltplätze sind schon gut gefüllt.

Zum Frequency-Festival in St. Pölten sind bereits zahlreiche Besucher angereist, die ersten Konzerte gehen am (heutigen) Donnerstag über die Bühne. Das Rote Kreuz verzeichnete bis 5.30 Uhr 129 Versorgungen, vor allem aufgrund von kleineren (Schnitt-)Verletzungen und Insektenstichen. Vier Personen wurden ins Spital gebracht. Die Polizei berichtete von einem ruhigen Verlauf.

“Es sind schon sehr viele da”, hieß es von Exekutive und ÖAMTC am Donnerstagvormittag. Das Festival sei “insgesamt bis jetzt sehr ruhig über die Bühne gegangen”, sagte Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler auf APA-Anfrage. An Straftaten wurden einige Diebstähle – überwiegend Taschendiebstähle – registriert. Vonseiten des Roten Kreuzes hieß es, dass es bisher “keine gröberen Vorkommnisse” gegeben habe.

Rotes Kreuz ist bereit

Die drei Sanitätsstützpunkte auf den Campingplätzen und der notarztbesetzte Hauptstützpunkt gegenüber des VAZ St. Pölten wurden am Mittwoch in Vollbetrieb genommen. Das Rote Kreuz empfahl, zum Vermeiden von Verletzungen auch in den Campingbereichen nicht auf festes Schuhwerk zu verzichten. “Trotz sommerlicher Tagestemperaturen werden die Nächte durchaus kühl, daher bitte nicht auf warme Kleidung zu vergessen”, hieß es in einer Aussendung. Geraten wurde, vor allem nach Insektenstichen bei Beschwerden wie Schwellungen oder Kreislaufproblemen umgehend einen Sanitätsstützpunkt aufzusuchen.