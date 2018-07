Zehn Packungen OMNi-BiOTiC® REISE gewinnen

Das Institut AllergoSan bringt passend zur Urlaubszeit OMNi-BiOTiC® REISE in einer Sonderedition auf den Markt. VIENNA.at verlost zehn Packungen für die Urlaubszeit.

Viele Urlauber kennen das Problem: Kaum am Reiseziel angekommen und die erste Mahlzeit eingenommen, schon verbringt man die nächsten wohlverdienten Urlaubstage am stillen Örtchen, statt auf der gemütlichen Sonnenliege am Strand. Aber nicht nur das exotische Essen kann zum Rumoren im Bauch beitragen, auch dem veränderten Tagesrhythmus können Durchfall und Verstopfung geschuldet sein. OMNi-BiOTiC® REISE ist ein spezielles Multispezies-Probiotikum, das entwickelt wurde, um genau dem entgegenzuwirken – sozusagen eine echte Darm-Reiseversicherung.